"كنت بعزف للجنود".. هاني مهنا يكشف دوره في حرب أكتوبر على الجبهة

تحدث الموسيقار هاني مهنا عن أحداث حرب أكتوبر واستعاد ذكرياته فيها، ليفاجيء المشاهدين خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON أن كان له دور في الحرب.

الموسيقار هاني مهنا

وكشف هاني مهنا دوره في حرب أكتوبر قائلًا: " أنا واحد من الجنود المجهولين في حرب أكتوبر، وأثناء حرب الاستنزاف بداية من سنة 1971 كنت أروح أعزف للجنود على الجبهة، في التل الكبير وأنشاص والسويس وبورسعيد ".

وأوضح هاني مهنا أنه ترك زوجته أثناء ولادتها ابنهم تامر ليشارك في الحرب، وكشف دوره في الحرب قائلًا: "سنة 1974 يوم ولادة ابني تامر، كانت والدته في المستشفى للولادة، وكلمني اللواء رئيس هيئة التنظيم والإدارة وطلبني للعزف في الجبهة في اليوم التالي، فقلت له زوجتى تلد الآن وماينفعش أسيبها فقال لى ملكش دعوة هبعت مراتى تقعد معاها وبالفعل حدث وأرسل زوجته لزوجتى كانت بجوارها حتى ولدت وأنا كنت على الجبهة أقوم بالعزف للجنود".

وذكرهاني مهنا أنه من شدة حمية الجنود وحماسهم للحرب على الجبهة إبان عزفه لموسيقى لأغنية لمصر كان الجنود يرددون الأغنية وكأنهم فى كورال بحماس شديد وإحساسهم أنهم من يريدون خوض الحرب قبل القيادة السياسية وقتها وكأنهم لديهم تار.

وأضاف: "كنت برجع من الجبهة وأنا مشحون ومليان أمل ويقين أن هؤلاء الجنود سوف ينتصرون وكان حماسهم شاحن روحى الفترة التى أعود فيها للقاهرة قبل أن أعود لهم مجدداً".

وأوضح "مهنا" أن هذا الحماس لم يقتصر فقط على الجيش، حيث خرج طلاب بالجامعات المصرية رغبًة منهم في المشاركة فى الحرب وتحرير سيناء وكان نفس الاحساس موجود لدى الجنود على الجبهة روح الشعب واحدة وحميتهم على وطنهم كانت كبيرة.