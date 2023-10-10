الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في الدوري المحترفين

الدوري الدرجة الثانية
الدوري الدرجة الثانية " دوري المحترفين"

تكشف بوابة الوفد الالكترونية أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 ، في ختام منافسات الجولة الثالثة في بطولة دوري المحترفين  المؤهلة لدوري الأضواء.

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وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين من العيار الثقيل بين الثنائي  السكة الحديد وراية والمباراة الثانية بين الثنائي طنطا واودي دجلة  في دوري  المحترفين.

موعد مباراة السكة الحديد و راية 

تقام مساء اليوم الثلاثاء  مباراة تجمع بين السكة الحديد و راية  على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الثالثة  من الدوري المحترفين .

تبدأ المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة  4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 5 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السكة الحديد و راية

تذاع مباراة السكة الحديد و راية مساء اليوم على قنوات أون تايم سبورت 1  الناقل الحصري لبطولة دوري المحترفين .

موعد مباراة وادي دجلة وطنطا

تبدأ مباراة وادي دجلة و طنطا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية  السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة  لمباراة وادي دجلة و طنطا

تذاع المباراة  على قنوات أو تايم سبورت 2 الناقل الحصري للمباراة  في بطولة دوري المحترفين .

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