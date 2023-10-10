أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في الدوري المحترفين

تكشف بوابة الوفد الالكترونية أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 ، في ختام منافسات الجولة الثالثة في بطولة دوري المحترفين المؤهلة لدوري الأضواء.

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وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين من العيار الثقيل بين الثنائي السكة الحديد وراية والمباراة الثانية بين الثنائي طنطا واودي دجلة في دوري المحترفين.

موعد مباراة السكة الحديد و راية

تقام مساء اليوم الثلاثاء مباراة تجمع بين السكة الحديد و راية على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المحترفين .

تبدأ المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 5 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السكة الحديد و راية

تذاع مباراة السكة الحديد و راية مساء اليوم على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة دوري المحترفين .

موعد مباراة وادي دجلة وطنطا

تبدأ مباراة وادي دجلة و طنطا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة و طنطا

تذاع المباراة على قنوات أو تايم سبورت 2 الناقل الحصري للمباراة في بطولة دوري المحترفين .