حساب المواطن.. رابط الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم المستحق

حساب المواطن.. احتل برنامج حساب المواطن السعودي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إيداع الدعم الخاص بشهر أكتوبر وفق المحددات الجديدة التي أصدرها العاهل السعودي.

إيداع دعم حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قام بتحديث حاسبة الدعم التقديرية وفق المحددات والضوابط الجديدة التي تم إقرارها أمس ويتم تنفيذها الشهر الجاري اعتبارًا من الدفعة 71 التي سيتم إيداعها بعد دقائق في الساعات الأولى من غدا الثلاثاء.

حساب المواطن..تحديث الحاسبة التقديرية

وأوضحت خدمة المستفيدين رداً على سؤال احد المواطنين حول الحاسبة التقديرية قائلة:” تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر https://portal.ca.gov.sa/

وكان هناك توجيه ملكي أمس باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر أخرى وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، وفق وسائل الإعلام السعودية.

وتأتي محددات حساب المواطن الجديدة التي تم إقرارها بتعديل حد الإعفاء من التناقص بناء على تعديل الحد الأعلى للدعم وحد الدخل المانع، وحد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صدر توجيه ملكي بالموافقة على التالي: