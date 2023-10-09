وفاة شخص في حادث سير بديروط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغاً من غرفة عمليات نجدة اسيوط يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارة نقل كبيرة ودراجة نارية على طريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام كوبري نزلة عبد اللاه ديروط.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث المقدم محمد قرشي رئيس مباحث ديروط وومعاونوا رئيس المباحث أحمد طلع ومصطفى عبد العظيم وأحمد الليثي.

تبين اصطدام مركبة نقل بدراجة نارية، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة النارية عاطف عبد التواب بليغ جاد المولى من قرية نزلة عبداللاه ويقيم حاليا في قرية الزرابي.

وتم إلقاء القبض على سائق سيارة النقل ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى ديروط المركزي. وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.