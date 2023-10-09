أزهر سوهاج يتابع امتحانات مقارىء الدفعة الأولى لمحفظي الرواق الأزهري

تابع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مساء اليوم الإثنين، أعمال امتحانات مقارئ الدفعة الأولى لمحفظي الرواق الأزهري بسوهاج بمقر إدارة الرواق الأزهري بمعهد بنين سوهاج، حيث قام فضيلته بالمرور على لجان الاختبارات، واطمئن على هدوء وانتظام أعمال الاختبارات وعدم وجود أية معوقات.





وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الرواق الأزهري بسوهاج أن عدد المحفظين المتقدمين للامتحان اليوم ٣١ محفظًا من مجموع خمسة مقارئ عُقدت بفروع فتيات الطليحات ومحمود عنبر وفتيات سوهاج الإعدادي، جرى اختبارهم في القرآن الكريم كاملا ومتني التحفة والجزرية.





يذكر أن الدورة الأولى انعقدت في الفترة من يونيو ٢٠٢٣٠م حتى سبتمبر ٢٠٢٣ و استهدفت الارتقاء بمستوى الأداء لدى محفظي الرواق الأزهري للوصول إلى أعلى درجات الإتقان والكفاءة ودراسة المتون.





وفي سياق متصل، واصلت حملة الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، تطعيم الصفوف المستهدفة من المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي .





حيث قامت الحملة، اليوم الاثنين، بالبدء في تطعيم فتيات الصف الأول الإعدادي ضد الحمى الشوكية (السحائي)، ومن المقرر أن تستكمل التطعيمات غدًا للفتيات بالمرحلة الابتدائية، وبعدها للبنين بذات المرحلة، ثم مرحلة رياض الأطفال.





من جانبه أشاد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بمستوى الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، وممثلة الحملة والتأمين الصحي بمعهد الفتيات النموذجي، الزائرة الصحية، وبالجهد المبذول خلال تلقي التلاميذ للتطعيمات.