حملات تطعيم طلاب المدارس في جنوب سيناء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن توفير لقاحات التطعيم لطلاب المدارس للموسم الدراسي 2023 - 2024م.

وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان والقطاع الوقائي بالوزارة لحماية طلاب المدارس، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

قال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن هذا التطعيم يجري سنويًا في بداية كل عام، ويتضمن الطعم السحائي الثنائي لتطعيم طلاب " KG1، الصف الأول الابـتـدائـي، الصف الأول الإعدادي، الصف الأول الثانوي"، وطعم ثنائي الكبار لتطعيم طلاب الصف الثاني والرابع الابتدائي ضد الدفتريا والتيتانوس، وذلك عن طريق فرق مدربة على أعمال التطعيمات.

وأهاب المواطنين أولياء أمور طلاب المدارس، ومديري المنشآت التعليمية بمدن المحافظة، بأهمية الحصول على التطعيمات المدرسية الدورية، والتعاون الجاد مع فرق التطعيم بالمدارس، وعدم تغيب الطلاب عن الحضور بالمدارس خلال فترة التطعيم.