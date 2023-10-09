السنغال.. الدولة المستثناة في غرب إفريقيا من الانقلابات

مع تزايد انتشار الانقلابات في جميع أنحاء إفريقيا، لا تزال السنغال تقف كاستثناء، لم تشهد هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا انقلابا منذ حصولها على الاستقلال في عام 1960.

ووفقا لأليون تيني، عضو مركز أبحاث أفريكاجوم، يمكن أن يعزى هذا السجل الاستثنائي إلى حد كبير إلى نضج جيشها.

هناك ثقافة ديمقراطية، وهناك أيضا التزام قوي بالدفاع عن هذه الثقافة الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، لدينا جيش مدرب تدريبا جيدا، إذا كنت تعرف الجيش السنغالي، فقد عملت مع كبار الضباط في السنغال، وبصراحة، إنه جيش من المثقفين، إنه جيش، في رأيي، يفهم الحدود ويدركها".

يبدو أن أزمات عام 1968 وأعمال الشغب العنيفة في عامي 2021 و 2023 تؤكد هذه الملاحظة، لقد تمسك الجيش السنغالي باستمرار بمبادئه.

ومع ذلك ، للحفاظ على هذا التقليد ، يحث المحللون السياسيين ، وخاصة أولئك الذين في السلطة ، على البقاء يقظين.

"في السنغال، يجب على السلطات أن تكون حذرة للغاية في إدارة الشؤون السياسية في بلدنا. واليوم، من الضروري الحفاظ بقوة على المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحرية السياسية وحرية الصحافة لأن سوء التعامل مع هذه العناصر يمكن أن يلهم مؤسسات معينة مثل الجيش والدرك، وقد حدث هذا في العديد من البلدان الأفريقية".

في الوقت الذي تحدث فيه الانقلابات في البلدان المجاورة ، يأمل السنغاليون أن يظل شبح الانقلابات بعيدا عن أذهانهم ، على الرغم من التوترات الحالية في البلاد. عند سؤالهم عن هذه المسألة ، تدرك الشخصيات السياسية ، مثل هذا العضو السابق في حزب Pastef ، الخطر.

أوضحت موماث تالا نداو، عضو حزب باستف السابق، "لم يكن الانقلاب أبدا حلا في نظام عادي. في جميع البلدان تقريبا حيث ترى هذه الانقلابات ، فذلك لأن النظام لا يعمل بشكل صحيح، لهذا السبب أناشد القادة والجهات الفاعلة السياسية لضمان استعادة السنغال مجدها السابق ".

وتتلطخ هذه الصورة بشدة بسبب تدهور المناخ السياسي في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو انتخابات رئاسية حاسمة في 25 فبراير.