الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم مع تونس للحد من تدفق المهاجرين لم يتم تعليقها

المتحدثة باسم المفوضية
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية

صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد لم يسترد الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وبدوره، قال إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "تطبيق مذكرة التفاهم – حول الهجرة غير الشرعية- مع تونس ليس معلقا".

 

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم التي تم ابرامها مع تونس للحد من تدفق المهاجرين من هذا البلد على القارة العجوز، غير أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، مطلع الشهر الجاري، رفضه تلك الأموال، معتبرًا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة"، وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو.

 

وكان قد توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية التي تعالج الأزمات وحالات القوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.  

 

وجاء الإعلان على لسان الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية اجتماع الممثلين الدائمين الأوروبيين الذي عقد الفترة الماضية.

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