بدء معركة المحكمة العليا في المملكة المتحدة حول سياسة الترحيل في رواندا

تستمع أعلى محكمة في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، إلى خطة حكومة المحافظين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، وهو إجراء مثير للجدل للغاية يهدف إلى تثبيط الهجرة غير الشرعية.

جعلت الحكومة البريطانية مكافحة الهجرة غير الشرعية، أولوية ووعدت بوقف قوارب المهاجرين التي تعبر القناة الإنجليزية.

وتقدم الحكومة طرد المهاجرين إلى رواندا، وهي دولة أبرمت معها لندن اتفاقا، كإجراء حاسم لتحقيق هذا الهدف، لكن المشروع لا يزال محظورا من قبل المحاكم.

في منتصف عام 2022 ، تم إلغاء رحلة أولية بعد حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

وفي نهاية يونيو، قضت محكمة الاستئناف في لندن بأن المشروع "غير قانوني" وأنه لا يمكن اعتبار رواندا "بلدا ثالثا آمنا".

وقالت المحكمة، إن هناك "خطرا حقيقيا من إعادة الأشخاص الذين يرسلون إلى رواندا إلى بلدهم الأصلي حيث يتعرضون للاضطهاد وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية".

وبعيدا عن الاستسلام، استأنفت الحكومة، التي تكرر أن رواندا "بلد آمن"، أمام المحكمة العليا. ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع أمام خمسة قضاة ثلاثة أيام.

وتنتظر حكومة ريشي سوناك بفارغ الصبر هذا القرار، المتوقع في غضون عدة أسابيع.

ويتخلف المحافظون بفارق كبير عن المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة بحلول يناير 2025.

- مكلفة للغاية -

وتواصل الحكومة تشديد موقفها من الهجرة غير الشرعية، في يوليو، أصدرت لندن قانونا يحظر على المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني التقدم بطلب للحصول على اللجوء، بغض النظر عن أسباب فرارهم من بلادهم.

ونددت الأمم المتحدة بالقانون باعتباره مخالفا للقانون الدولي وأعربت عن قلقها من أن "دولا أخرى، بما في ذلك في أوروبا" قد تميل إلى أن تحذو حذوها.

وفي سبتمبر، هاجمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليمينية إلى حد كبير، اتفاقية جنيف، التي عرفت وضع اللاجئ منذ عام 1951، قائلة إنها "لم تتكيف مع العصر الحديث".

كما أنها تهاجم بانتظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يوم الثلاثاء ، في مؤتمر حزب المحافظين ، حذرت من "إعصار" الهجرة "القادم" ، متهمة المعارضة العمالية بالرغبة في "فتح الحدود".

وأثارت شبح وصول "ملايين" آخرين من المهاجرين إلى الشواطئ البريطانية، وهو تدفق "غير منضبط ولا يمكن السيطرة عليه" ما لم تتصرف الحكومة التي ستتولى السلطة العام المقبل "بشكل حاسم".

ومنذ يناير، عبر أكثر من 25 ألف مهاجر القناة. تفتخر الحكومة بأنها تمكنت من إحداث انخفاض ، بعد عام قياسي في عام 2022 ، مع أكثر من 45000 عبور على مدار اثني عشر شهرا.

لكن عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون قرارا من السلطات البريطانية وصل إلى رقم قياسي جديد في نهاية يونيو: كان 175,457 شخصا ينتظرون قرارا أوليا بشأن طلباتهم، بزيادة 43٪ عن العام السابق.

والجمعة، أصدر ريشي سوناك ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، زعيم حزب "فراتيلي ديتاليا" ما بعد الفاشية، بيانا مشتركا يدعو الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة "الأزمة الأخلاقية" التي تمثلها الهجرة غير الشرعية.

وكتبوا إنها "أزمة أوروبية" لأن الأمر متروك للدول الأوروبية "لتقرر من يأتي إلى أوروبا، وليس المهربين والمتاجرين".

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر يوم الأحد إنه سيتراجع عن خطط ترحيل المهاجرين إلى رواندا إذا أصبح رئيسا للوزراء.

"إنها سياسة خاطئة ومكلفة للغاية"، قال على بي بي سي، ووعد بالعمل مع دول أخرى "لتفكيك العصابات الإجرامية المتورطة في التجارة الخسيسة" لتهريب المهاجرين.