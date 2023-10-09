«عين المقتنى - النسخة العاشرة».. فى قاعة «أوبونتو»

يقدم المعرض هذا العام تناغماً بين الفن الحديث والمعاصر ممتزجاً مع مجموعة من الأنتيكات القيمة وذلك من خلال تصميم بعض أجزاء من منزل المقتنى كنوع من المحاكاة لمعايشة التجربة كاملة. يتداخل الأثاث المعاصر مع اللوحات والقطع الفنية بسلاسة ونعومة تغذى عين الرائى.

هذه النسخة من المعرض السنوى لقاعة أوبونتو «عين المقتنى»، تسلط الضوء على الفنان أشود زوريان (١٩٠٥ – ١٩٧٠) من خلال دمج الإتقان الأوروبى مع الثقافة المصرية.

اشتهر الفنان الحداثى المصرى الأرمنى أشود زوريان بمناظره الأسرة المستوحاة من المدن العالمية، ورسمه للموديل العارى فى وضع السكون، وبألوانه الزاهية الصارخة. يضم المعرض المجموعة الخاصة لعائلة كيفورك مظلوميان، طبيب الفنان أشود زوريان ومعظم هذه المجموعة إهداء من الفنان نفسه خلال حياته لطبيبه الخاص.

كما يضم المعرض أكثر من ٢٠٠ لوحة للعديد من الفنانين والفنانات مثل سيف وانلى، ومحمود سعيد، وجورج بهجورى، وتحية حليم، وليلى عزت، وحسن سليمان، وسمير رافع، وغيرهم. مجموعة من الأنتيكات والأثاث والإكسسوارات الصينية التى يزيد عمر بعضها على ٢٠٠ عام.

وفى جملة بصرية سلسة ومتناغمة تقدم المصممة شويكار الغرابلى -الحائزة على جوائز عدة- قطع الأثاث المعاصر لتتداخل مع القطع الفنية واللوحات لتعبر عن الامتزاج ما بين الحديث والمعاصر ببساطة جمة.. العرض مفتوح حالياً ومستمر حتى يوم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣.