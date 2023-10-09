صحة الشرقية تناقش خطة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع اللجنة الإشرافية علي منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والعلاج الحر، وصحة البيئة، ومكافحة العدوى، والدعم الفني واتخاذ القرار، والشئون القانونية، والتموين الطبي، والحسابات، والشئون المالية" بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة الخطة الشهرية للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وبحث المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة خطة العمل بمجمع المحارق بالخطارة، والذي يحتوي علي عدد ١١ محرقة، من إجمالي ١٤ محرقة بالمحافظة، وإجراءات معالجة النفايات الطبية الخطرة المتولدة من منافد تقديم الخدمة الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، ومختلف المحافظات الأخري المجاورة وفقاً للتعاون المشترك، فضلا عن مناقشة الموقف الحالي للمحارق، والمعالجة اليومية للنفايات والتي تصل من ٨ إلي ١٣ طن يومياً.

كما ناقش الاجتماع موقف السيارات الخاصة بنقل النفايات، وخطة تشغيلها والصيانة الدورية لها، وإجراءات صيانة المحارق من خلال شركات الصيانة، وكذا مناقشة خطة تفعيل الكروت الذكية بشأن توفير السولار للسيارات والمحارق بمجمع الخطارة، من خلال شركة التعاون للبترول، والعمل بنظام الفاتورة الالكترونية.

وشدد وكيل الوزارة علي متابعة المديونيات الخاصة بمستشفيات المحافظة، بشأن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية،وكذلك المرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ومتابعة إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية بها.

كما تم مناقشة خطة النقل الآمن للنفايات الطبية من الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات، والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.