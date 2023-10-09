الفيلم المصري “حجر معسل” يشارك في فعاليات مهرجان البحرين السينمائي

يشارك الفيلم المصري حجر معسل في فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

تفاصيل فوز فيلم حجر معسل في مهرجان الإسكندرية السينمائي 2023



فاز الفيلم القصير حجر معسل للمخرج يزيد الدالي بـجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات النسخة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع مشاركة الفيلم في مهرجان البحرين السينمائي، وكان قد شهد عرضه العالمي الأول خلال أحدث دورات مهرجان شرم الشيخ السينمائي.

قصة فيلم حجر معسل



حجر معسل تدور أحداثه في ظل معاناة الفقر والإساءة الزوجية، تحاول بدرية، العاملة المصرية البسيطة أن تحظى بلحظة من الحرية ولكن زوجها المتعسف لها بالمرصاد. الفيلم من تأليف يزيد الدالي وإنتاج محمود النوبي وبطولة شيماء فاروق وأشرف رمزي.

يزيد الدالي مخرج مصري ، درس الهندسة ثم حصل على شهادة في التأليف الموسيقي من المدارس الملكية للموسيقى، ودرس الكتابة والإخراج لتحقيق شغفه بالسينما ورواية القصص. وحضر يزيد ورش سيناريو مع الكاتب أحمد مراد وشارك كمؤلف موسيقي في إعلانات كبيرة، وأفلام قصيرة ووثائقية، وكمنتج منفذ في العديد من المشاريع الإعلامية. حجر معسل (2021) هو أول أفلام يزيد، ويقوم الآن بإعداد فيلمه القصير الثاني سعياً لهدفه الرئيسي في حياته المهنية وهو كتابة وتنفيذ فيلم روائي طويل.