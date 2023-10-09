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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دادينا.. تفاصيل أحدث أغاني بهاء سلطان

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أغنيته الجديدة “دادينا”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية. 

 

تفاصيل أغنية دادينا بهاء سلطان

 

أغنية دادينا سيتم عرضها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة القادمة، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي. 

 

كانت أحدث أغاني بهاء سلطان “كدابة”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها"إكفينا من شرها وإحمينا من غدرها فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها كدابة كدابة كدابة وقلابة ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها يا مصدقين الزمن مفيش حبيب يؤتمن والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كدبها .. قلوب الناس جرالها إيه الجرح ليه قدروا عليه القسوة سهلة عندهم والغدر يجري في دمهم مابيصعبوش على بعضهم".

 

بجانب أغنية سيجارة التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها"وكإني سيجارة بين صوابعك تشربها وتحرقها وترمي كإني ورقة من دفاترك تقطعها تشخبطها وترمي خلاص مليتني بعد ما هدتني فاكرني إيه هفضل واقف أتفرج على نفسي في المراية حبيبي فوق كان قلبي حاسس بالنهاية من البداية فاكرني إيه هفضل واقف أتفرج على نفسي في المراية حبيبي فوق كان قلبي حاسس بالنهاية من البداية ما تقوللي قلبي عملك إيه إيه إيه وكإني سيجارة بين صوابعك تشربها وتحرقها وترمي كإني ورقة من دفاترك تقطعها تشخبطها وترمي خلاص مليتني بعد ما هدتني .. بالسلامة وألف خير في منك كتير ياللي مافيكش خير يا أناني راجعلي تاني جاي تقول أغاني ياللي مالكش غالي وفاكر زمان قلبي اللي كان هتموت عليه فاكرني ايه هفضل واقف أتفرج على نفسي في المراية حبيبي فوق كان قلبي حاسس بالنهاية من البداية فاكرني

 

 

 

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