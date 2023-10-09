أفراح في حقول القطن بالفيوم بعد إرتفاع سعر القنطار

يواصل مزارعي محصول القطن بمحافظة الفيوم، جني المحصول مع توقعات بانتاجية عالية هذا العام، ومؤشرات بشائر الخير التى ظهرت مع بداية عملية الجني فى الحقول.

وتستمر أعمال جني القطن حتى نهاية الشهر الجاري، وسط فرحة غامرة عقب الإعلان عن إرتفاع الأسعار، ووصول سعر القنطار إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.

وكانت إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، قد نظمت سلسلة من الندوات الإرشادية عن الجنى المحسّن لمحصول القطن لموسم 2023 بمراكز المحافظة، فى إطار تنفيذ فعاليات البرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول القطن هذا العام، بالتعاون مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى تسليم كميات الأسمدة من اليوريا والنترات بالكميات المناسبة لكل مساحة، كما تم تعريف المزارعين بنظام تسويق محصول القطن الجديد هذا العام، لإستعادة سمعة القطن المصرى من جديد، وعودته إلى وضعه المناسب فى أسعار الأسواق العالمية، وكذلك حصول المزارع على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وتوعيتهم باتباع نظام الجني المحسّن والإهتمام بعملية الجني لأنها تعتبر أحد أهم المحددات لكمية ورتبة المحصول، ويكون ذلك فى الصباح الباكر ويتم جني المحصول على مرتين، مع ضرورة نشر القطن الذى تم جنيه فى الصباح الباكر على فرش لتطاير الندى.

في البداية يقول المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن المحافظة تشهد موسم جني القطن بصورة منتظمة، سبقها تنفيذ عدة برامج توعوية من إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، للحصول على محاصيل عالية الجودة تعمل على استرداد سمعة القطن المصرى، بالإضافة إلى توفير الأجولة المعدة من قبل المديرية لتعبئة القطن بها، خاصة بعد زيادة مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القطن هذا العام، لتصل إلى مساحة 15257 فدان بزيادة ألف فدان عن العام الماضي وأكثر من 6000 فدان عن الأعوام السابقة، ويرجع ذلك إلى العمل بمنظومة تداول الأقطان الجديدة والتى يتم فيها البيع من خلال مزادات علنية لتحقيق أكبر عائد مادي لمزارعي القطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن اختيار نوع التقاوي من نوع جيزة 95 التي تتناسب مع طبيعة الأراضي الزراعية بالمحافظة، يعد أحد أهم أسباب رفع الإنتاجية، وبلغ متوسط إنتاج الفدان 8 قناطير ومتوسط التكلفة 3000 جنيه، مشيرا إلى تسجيل سعر القنطار الفيومي مبلغ 10040 جنيها في المزاد العلني الذي عقد بنقابة المهن الزراعية بحضور مندوبي 17 شركة عاملة في تجارة القطن، وهو ما خلق تنافسية تعود بالنفع على المزارعين.

ويقول محمود حمدون أحد مزارعي القطن بقرية شدموه التابعة لمركز اطسا، أننا تخلينا عن زراعة القطن خلال السنوات الماضية بعد رفع الدعم عن زراعته وتلاعب تجار السوق السوداء بأسعار المحصول، واتجه الجميع إلى زراعة بنجر السكر والذرة الشامية والرفيعة، ولكن ارتفاع الأسعار من خلال المزادات العلنية أعاد الينا الثقة في محصول القطن، كما كان في السابق حينما كان المزارع ينتظر المحصول حتى يقوم بزواج أولاده، وكان المطلب الرئيسي للمزارعين هو زيادة دعم المحصول كونه محصول رئيسي للمزارع المصري، واعتماد مزارعي الفيوم عليه بشكل أساسي، مع تكثيف أعمال المكافحة حتى يعود الذهب الأبيض إلى سابق عهده، وبالفعل كانت أسعار المحصول هذا العام مرضية لنا، بعد تخطي سعر القنطار حاجز ال10 آلاف جنيه.

وأضاف حمدون إدريس مزارع من قرية السعدة أن القطن كنز ثمين وثروة قومية، ويمثل جزء من تاريخنا بسبب ارتباط الأسواق العالمية بالقطن المصري وشهرته الواسعة، موضحا أن الأسر في الريف تنتظر موسم جني القطن وكأنه أحد الأعياد وخلال جني المحصول يتم ترديد الأغاني التي تعبر عن سعادة المزارعين، ومن أشهرها أغنية "يا قطن يا حريري يا حزام أبو اسماعيل اللي ما يزرعكش طول السنة حزين" إشارة إلى العائد المادي الذي يعود على الأسر وتقوم من خلاله بتجهيز الأبناء والبنات للزواج وكذلك الحصول على ثمن المحصول مع بداية العام الدراسي الجديد وهو ما يسهل عليهم شراء ملابس ومستلزمات المدارس لابنائهم.

ويشتهر القطن المصري عالمياً بأنه "طويل التيلة- فائق النعومة" كما أنه يتميز بالنعومة التي تؤهله للإستخدام في صناعة المنسوجات عالية الجودة، بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة في كافة بقاع العالم التي تزرع القطن، وواجهت صناعة القطن المصري العديد من التحديات، خاصة عندما تم بشكل تدريجي استبدال نوعية القطن المصري طويل التيلة بأنواع أخرى أقل جودة، بالإضافة إلى الخسائر التي واجهت شركات القطاع العام التي تقوم بصناعة منسوجات القطن المصري حتى تم وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا المحصول الهام بدءاً من تجهيز الأرض للزراعة وحتى إستلامه من المزارعين وتسويقه عالميا.