موعد ومكان مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة 2023

تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف" في دورته الحادية عشرة، الخميس المقبل، والتي تضم 30 عرضًا من أكثر من 18 دولة، يتم تقديمها في مساحات ومسارح مختلفة بوسط البلد

تبدأ فعاليات المهرجان بعرض "كلاش.. بعث رقمي" ضمن برنامج الفنون الأدائية للمهرجان

ومن المقرر أن يُقدم العرض يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساءً في ساحة روابط للفنون.

تفاصيل مهرجان دي كاف 2023

يستخدم العرض تكنولوجيا الواقع المعزز AI لإيجاد تجربة مميزة وشخصية لكل الجمهور، بهدف زيادة الوعي بأسئلة تتعلق بالفرص والتحديات المتعلقة بمسألة البعث الرقمي لمن رحلوا عنا.