سكرتير عام جنوب سيناء يشهد احتفالات باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

سكرتير عام المحافظةيشهد إحتفال معهد سيناء العالي للسياحه و الفنادق برأس سدر باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

ونظم معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر، اليوم الأحد، ندوة توعوية لجهود الجيش المصري لاسترداد سيناء، احتفالًا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر 73، وذلك تحت عنوان "أبطال النصر ".

وحضر اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، الإحتفال و ذلك في حضور الأستاذ الدكتور مصطفى الزغل رئيس مجلس إدارة المعهد، والنائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، والنائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عقل وكيل وزاره التربيه والتعليم، ومشايخ وعواقل مدينة رأس سدر، والقيادات الدينية والشعبية بالمدينة وجمع من طلبة و طالبات المعهد.

ورحب الدكتور وائل سليمان عميد المعهد بالحضور، مثمناً دور اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء بالاهتمام بطلبه وطالبات المعهد ودعمهم المستمر

وألقى اللواء أحمد الاسكندراني، كلمه نقل خلالها تحيات المحافظ للحضور ومجلس إدارة و هيئة التدريس و ابنائة طلبة وطالبات المعهد معتبرا إياهم أحد أهم ركائز التنمية في جنوب سيناء و مدينة رأس سدر علي مدار 30 عاماً مضت علي تأسيس المعهد و أشار إن معركة تحرير سيناء كانت تحدي كبير للجيش المصري ليثبت للعالم أنه قوى بإرادته وفكرة وإيمانه بوطنه وحقه في كل حبة رمل فيه، لذا نجحت القوات المسلحة المصرية في تحطيم خط بارليف، ورفع العلم المصري على أرض الفيروز بأقل إمكانيات يمكن أن يسلح بها أي جيش، ولكن إرادة القوات المسلحة، ووقوف الشعب المصري بجانب جيشه ومساندته، أعطوا درسًا للعالم أن الإرادة المصرية لا تستطيع أي قوة مهما كانت هزيمتها.

وأوضح أن المصريين قادوا معركة نصر أكتوبر دون الاعتماد على أي تحالفات خارجية، بل كان الجميع ضد الإرادة المصرية، وقررت القيادة السياسية خوض المعركة رغم التحديات دون الالتفات إلى الآراء المحبطة التي كانت تصدر للمصريين مثل "الجيش الإسرائيلي لا يقهر، وخط بارليف صعب اختراقه"، وهذا يؤكد ويرسخ أن الجيش المصري قادر بشعبه وقوته وإرادته، وليس بالتسلح بالمعدات الحديثة فقط.

وأشار إلى أن ضباط وجنود الجيش المصري يجري تأهيلهم في كافة المجالات على أعلى مستوى، ليكونوا مؤهلين للقيام بكافة العمليات مهما كانت صعوبتها بكفاءة وبراعة عالية

وظهر ذلك في التخطيط والتنفيذ لحرب أكتوبر، حيث كان يواجه الجيش في ذلك الوقت عدة تحديات منها الأسلحة القديمة مقارنة بأسلحة العدو، إضافة إلى عدم الدعم والمساندة الخارجية، ولكنه نجح في تخطي هذه العقبات وخوض الحرب وتحقيق الانتصار في أقل وقت وتحقيق أقل خسائر، وتعد هذه معادلة صعبة حققها الجيش المصري بفكر واعي وسرية تامة.

و اختتم الدكتور إبراهيم العسال وكيل المعهد بتوجيه الشكر للحضور، مؤكدًا أن مصر هي ركيزة الوطن العربي، ومحور العالم، لأهميتها الجغرافية والاقتصادية والدينية، والدليل على ذلك أنها ذكرت في كافة الأديان السماوية، وكانت شاهدًا على مرور العديد من الأنبياء والرسل.

و تم عرض فيلم تسجيلي من تاريخ انشاء المعهد حتي الآن ز الدور الكبير الذي يلعبه في تنمية رأس سدر.

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