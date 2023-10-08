المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

في إطار الاحتفال بالذكرى ال50 لنصر أكتوبر المجيد، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عددًا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية.

الفعاليات بالمتحف القومي للحضارة:

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن المتحف يحرص على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة النشء والشباب، وذلك من خلال إعداد برنامج ثقافي وفني يليق بهذا الحدث، بالإضافة إلى توعية المواطنين بهذا النصر العظيم، وغرس قيم الولاء والانتماء بين مختلف الأجيال.

كما أشارت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن المتحف حرص على تنوع الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية التي يقدمها لزائريه لتناسب مختلف الفئات العمرية من المجتمع والتي تعمل على تنمية مهارات الشباب والأطفال.

وخلال هذه الفعاليات افتتح الدكتور أحمد غنيم معرضًا مؤقتًا بعنوان "سلاسل المجد العسكرية المصرية عبر التاريخ " وذلك بقاعة النسيج المصري بالمتحف والذي سيستمر لمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، أن المعرض يضم مجموعة من مقتنيات المتحف المميزة ونماذج لأسلحة والتي تعرض للمرة الأولى، وصور فوتوغرافية وأفلام وثائقية تحتفي بتطور العسكرية المصرية وتاريخها وبطولاتها الخالدة مثل معارك كل من مجدو وقادش وحطين وعين جالوت وختامًا بحرب أكتوبر المجيدة، التي سطرها المصريون بأرواحهم على مر التاريخ، حيث يعد الجيش المصري أقدم مؤسسة عسكرية عبر العصور.

كما نظم قسم التراث بالمتحف فعالية ثقافية تراثية بعنوان "ذاكرة النصر"، والتي تُسلط الضوء على أشكال من الفنون والممارسات التعبيرية التي وثقت الانتصارات المصرية الخالدة، حيث أشارت الأستاذة نانسي عمار، أخصائي تراث وتواصل حضاري بالمتحف، أن هذه الفعالية تضمنت معرضًا وثائقيًا عن حرب أكتوبر بمشاركة جريدة الأهرام وعرض أعداد من الجرائد اليومية التي وثقت أحداث الحرب، كما شاركت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بعرض مجموعة عملات تذكارية تم إصدارها احتفالاً بمرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر، وميداليات تذكارية تؤرخ لأحداث وانتصارات مرت بها مصر.

وأضافت منار حسن، أخصائى تراث وتواصل حضارى بالمتحف، أنه تمت على هامش الفعالية إقامة معرض للمقتنيات والكتب والمجلات الوثائقية والطوابع التذكارية عن حرب أكتوبر المجيدة، من أرشيف الكشافة المصرية، وذلك بجانب العديد من الورش الحيّة، والفقرات الفنية المميزة.

وتحت عنوان "معارك وانتصارات" نظم المتحف من خلال القسم التعليمي مجموعة من الورش الثقافية الفنية، حيث أشارت الأستاذة عزة رزق، مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، أن هذه الورش تم تنظيمها للتعرف على تاريخ الحروب وأهم الشخصيات في تاريخ العسكرية المصرية، هذا بالإضافة إلى سلسلة من الورش الفنية، منها ورشة النياشين، ورشة أورجامي، ورشة فن المنمنمات.











