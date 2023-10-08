وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد الاحتفال بنصر أكتوبر برأس سدر

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، احتفال معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بانتصارات أكتوبر في الذكرى ال50، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وحضر وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، الندوة التوعوية التي نظمها المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة رأس سدر احتفالًا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ومرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر 73 ، وذلك تحت عنوان "أبطال النصر "، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ الدكتور مصطفى الزغل رئيس مجلس إدارة المعهد، والنائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، والنائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ بجنوب سيناء والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومشايخ وعواقل مدينة رأس سدر، والقيادات الدينية والشعبية بالمدينة وجمع من طلبة وطالبات المعهد.

ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة، بالتعاون بين المعهد وتعليم جنوب سيناء مشيرا أن المعهد أول مؤسسة للتعليم العالي بالمحافظة ولها أياد بيضاء يشهد لها في المحافظة، مؤكداً أن مناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر تسلط الضوء على مفاخر العسكرية المصرية والملحمة الوطنية لانتصارات أكتوبر في العصر الحديث .

وخلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي منذ تاريخ إنشاء المعهد حتي الآن وما يقوم به من دور بناء بمدينة رأس سدر وباقي المدن .

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