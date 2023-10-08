رئيس نادي الأسير الفلسطيني: المستوطنون يطلقون النار على شعبنا (فيديو)

كشف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، تفاصيل المواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومة، موضحًا أن المواجهة الحالية بين فلسطين وإسرائيل ستكون من أخطر المواجهات بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الوضع متوتر في كل مكان والعدوان شامل في كل أنحاء قطاع غزة.

وذكر أنّه في الضفة الغربية والقدس هناك حالة أشبه بالطوارئ، إذ جرى إغلاق معظم الطرق بين المدن الفلسطينية وإغلاق كبير من الطرق التي تربط المخيمات والأرياف بمراكز المدن وانتشار كبير للجيش الإسرائيلي.

وتابع رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "في الضفة الغربية، يطلق المستوطنون النار ويعتدون على المارة والسيارات، باختصار شديد، هذا عدوان شامل على الشعب الفلسطيني يتركز على قطاع غزة، وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، والدمار الذي وقع حتى اللحظة هائل وينذر بما هو أكبر".

اضراب في فلسطين

وأكد أنّ الإضراب الذي أُعلن في كل أنحاء فلسطين هو إضراب شامل، مشيرًا إلى أنه من وسائل المقاومة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، كما أنه يعبر عن وحدة حال الشعب الفلسطيني، وهو أيضا ناقوس يدق لتحفيز المواطنين والمناضلين في كل مكان حتى يضطلعوا بمسؤولياتهم، إذ يجب ألا يبقى قطاع غزة وحيدا في مواجهة هذا العدوان السافر.

وأشار إلى أنّ الشعب الفلسطيني موحد ويعمل من أجل درء الأخطار الكبيرة التي تحدق بقطاع غزة بشكل خاص، موضحًا: "لم نسلم بأن يستفرد بأبناء قطاع غزة، والشعب الفلسطيني سيعبر عن كراهيته ورفضه واستنكاره من خلال اللجوء إلى أدوات نضالية متنوعة ومختلفة في كل أنحاء فلسطين لمشاغلة جيش الاحتلال وتخفيف الضغط عن قطاع غزة".

عدد شهداء فلسطين

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 572 شهيدا ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن من بين الشهداء 313 شهيدا ارتقوا جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة، و7 في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة المحاذية لقطاع غزة وأبلغ جميع المستوطنات والبلدات القريبة من القطاع بإخلائها، على ضوء الهجوم الذي نفذته حركة حماس في منطقة "غلاف غزة".

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أنه مازال هناك عناصر من حماس يعتقد أنهم يختبئون داخل الأراضي الإسرائيلية، وأنه يستهدف إخلاء جميع المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة بينما تقوم قواته بتمشيط المنطقة للكشف عن عناصر "حماس".