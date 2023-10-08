وزير التعليم العالى يهنئ علماء مصر بقائمة الأفضل على مستوى العالم

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، التهنئة لعلماء مصر المُدرجين بقائمة أفضل ٢% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من ٥٠ تخصصًا علميًا، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشاد وزير التعليم العالى بجهودهم المُتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية، والتقدم على جامعات عالمية كُبرى في التصنيفات الدولية المرموقة.

وزير التعليم العالى يكشف معايير التصنيف

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index)، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score).

كما أشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري إلى أن صدور هذه القائمة للعام ٢٠٢٣ جاء من قبل الباحثين جون أيانيديس وكيفن بوياك وجيروين باس بجامعة ستانفورد الأمريكية، لافتة إلى أن الخبراء والاستشاريين ببنك المعرفة المصري قد قاموا بوضع خطة تستهدف جودة الأبحاث العلمية وزيادة إنتاج الأبحاث المنشورة من قبل الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

أشارت مساعد وزير التعليم العالى إلى أنه تم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier وفريق العمل بمكتبهم بالقاهرة في تتبع الاحصائيات المختلفة للاتجاهات البحثية في مصر، ومقارنتها بالاتجاهات البحثية حول العالم، فضلًا عن أن بنك المعرفة المصري يعقد العديد من الدورات لرفع الجدارات بالبحث العلمي.

وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمي قد التقى بهؤلاء العلماء المُتميزين المُدرجين بتلك القائمة للعام ٢٠٢٢ خلال شهر أغسطس الماضي في فعاليات ورشة عمل لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلصت الحلقات النقاشية إلى اقتراح العديد من المشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها من خلال المجتمع الصناعي.