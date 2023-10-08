الشباب والرياضة تستعد لاطلاق مسابقة العباقرة جامعات للموسم السادس علي التوالي

تستعد وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، لاطلاق مسابقة العباقرة جامعات للموسم السادس علي التوالي، على قناة القاهرة والناس تقديم الروائي عصام يوسف.

وتعقد الآن تصفيات المسابقة التمهيدية ،بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة ،ومن المنتظر خلال الأيام القادمة سيشهد مسرح الوزارة إجراء قرعة دور ال 16 بعد الإعلان عن نتيجة التصفيات التمهيدية.

يذكر أن هذا الموسم تنضم للمشاركة عدد جديد من الجامعات منها (سفنكس بأسيوط ، جامعة مصر التكنولوجية الدولي بأسيوط، السلام ، الجلالة ، المنصورة الجديدة ، جامعه الريادة للعلوم والتكنولوجيا ، جامعه الزقازيق الأهلية ) ،وتعد هذه أول مشاركة لتلك الجامعات في أنشطة وزارة الشباب والرياضة .

يهدف برنامج العباقرة جامعات إلى تشجيع الشباب على القراءة والإطلاع في مختلف المعارف لإكتشاف مواهبهم، وخلق حالة من التواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات العملية والأدبية ،كما يسعي للتطوير الدائم والمستمر في جميع المشاريع المقدمة للشباب .

