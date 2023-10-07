زمالك 2008 يفوز على الإنتاج الحربي 4-2 ببطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-2، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير بالجولة الخامسة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك، زياد محمد هدفين و محمد حمد وصلاح هنداوي بواقع هدف لكل منهما.

يقود فريق الزمالك 2008، محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر و أحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران ادارى، ماهر محمد إصابات و تأهيل، أدهم سيد عامل مهمات.

فاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المصري المحترفين.

بهذه النتيجة ، رفع نادي الزمالك من رصديه عنده النقطة 5 ليحتل المركز الخامس حتي الان ، فيما توقف رصيد البنك الأهلي بدون نقاط محتلا المركز الاخير.