الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مراسل "سكاي نيوز".. "ضربوني عشان عربي"

أعلنت “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت، اعتداء الشرطة الإسرائيلية بالضرب بطريقة عنصرية ومهينة على طاقم عمل القناة في عسقلان وقامت بتحطيم معداتهم.

اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مراسل

وأوضح مراسل سكاي نيوز عربية فراس لطفي من عسقلان، أنه توقف مع المصور في محطة للوقود لشراء الماء، وعندئذ دخل شرطي إسرائيلي وطلب بطاقات الهوية، مشددًا على أنه بعد التأكد من هويته قام بتوجيه الإهانات والشتائم لي وللمصور لأننا عرب.

ونوه بأن الشرطة الإسرائيلية قاموا بتوجيه عدد من الضربات والشتائم والإهانات خلال تواجدي في محطة للوقود، مؤكدًا أن أكثر من 20 جنديا من عناصر الشرطة الإسرائيلية قاموا بإجباره على خلع الواقي وخلع ملابسي، معقبًا: "رموني على الأرض وقاموا بضربي بالأحذية على وجهي".

وأشار إلى أنهم قاموا بتصويب البنادق على رأسه وصادروا هواتفه، كما اقتادوا المصور إلى جهة أخرى.



وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرًا وجوًا وبرًا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

اجتماع عاجل في إسرائيل بقيادة "نتنياهو" بعد قصف غزة:

ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن "كابينت" سيعقد اجتماعًا عند الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقًا لاحتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.