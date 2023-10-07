أحمد هاني زادة يوجه رسالة خاصة لقائمة حسين لبيب

في تصريحات خاصة لـ الوفد

وجه أحمد هاني زادة، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة، رسالة لقائمة الكابتن حسين لبيب، من أجل التنافس الشريف خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد هاني زادة خلال تصريحات بالندوة التي عقدتها جريدة "الوفد" عصر اليوم السبت، أن هناك عدد من المرشحين بقائمة الكابتن حسين لبيب يقومون بدفع أموال لعدد من اللجان الإلكترونية، من أجل مهاجم قائمة الكابتن فاروق جعفر خلال الفترة الحالية.

وشدد زادة على أن التنافس لابد أن يكون شريف كما أنه يكن كل الاحترام والتقدير لقائمة لبيب، حيث يرغب في أن تكون الانتخابات عنوانًا للاحترام والرقي.

وأوضح المرشح على عضوية مجلس إدارة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة، أن الزمالك يشبه لحد كبير حزب الوفد، والذي يراه أحد أعرق الأحزاب في مصر والعالم كله، حيث يظل الوفد بيت الأمة.

وأستطرد زادة تصريحات أن الوفد كان في عهد الزعيم سعد زغلول يمثل الأغلبية خلال عصر الملكية، كما أن الزمالك يمثل الأغلبية من الشعب مع الاحترام للنادي الأهلي.

ومن المقرر أن تُعقد انتخابات الزمالك خلال الـ 20 من الشهر الجاري، والتي تشهد تواجد قائمتين وهما قائمة حسين لبيب والثانية لـ فاروق جعفر.