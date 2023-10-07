ديفيد ديفيز: بطولة إفريقيا تمنحنا دفعة كبيرة قبل المشاركة في «السوبر جلوب»

قال ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية يمثل علامة فارقة خلال الموسم الجاري، الذي يشهد تحديات عديدة للغاية.

ديفيد ديفيز: بطولة إفريقيا تمنحنا دفعة كبيرة قبل السوبر جلوب

وأوضح ديفيد ديفيز أن لقب البطولة كان يمثل أهمية كبيرة على لائحة أهداف الجهاز الفني، خاصة أنه يسبق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، وهو ما يمنحنا دفعة كبيرة، ويعد حافزًا للاعبين نحو تحقيق إنجاز جديد خلال المونديال.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وكان هناك التزام كبير بتعليمات الجهاز الفني، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق الانتصارات المتتالية وصولًا إلى التتويج باللقب.

وأضاف المدير الفني أنه سعيد للغاية بامتلاك تشكيلة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشخصية، مما يساعده على تحقيق أهدافه مع الفريق بشكل عام.

وقاد ديفيد ديفيز لاعبي الأهلي للفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي أقيمت في الكونغو برازافيل، بعد الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي بنتيجة 37-23.