في ذكرى ميلاده.. التفاصيل الحقيقية لـ3 قصص حب في حياة بليغ حمدي

يتزامن اليوم السبت 7أكتوبرذكري ميلاد الملحن الراحل بليغ حمدي، وتزوج الموسيقار بليغ حمدي ثلاث مرات، في رحلته مع العود والحب، وتستعرض بوابة الوفد التفاصيل الحقيقية لـ3 قصص حب في حياة بليغ حمدي.

أول قصة حب لـ بليغ حمدي مع أمينة طحمير

بدأت أول قصة حب في حياة الملحن الراحل بيلغ حمدي عندما كانت مع فتاة من محافظة الأسكندرية تدعي أمينة طحيمروتزجها بليغ ولكن لم يستمر الزواج غير عام واحد بسبب عدم التفاهم بينهما رغم الحب الكبير الذي كان بينهم، ولم تتحمل أمينة طحيمر الصدمة ومرضت بعد الطلاق ثم توفيت.

تاني قصة حب لـ بليغ حمدي مع وردة الجزائرية

بدأت قصة حب بليغ حمدي مع وردة الجزائرية عندما، سمعت ألحان تخونوه للفنان عبد الحليم حافظ، فأعجبت بهذا اللحن، وعزمت على أن تزور مصر، وتقابل ملحن هذه الغنوة، وكان أول لقاء يجمعهما في منزل الموسيقار محمد فوزي، واتفق الثنائي وقتها على أن يلحن لها أغنية يا نخلتين في العلالي، من فيلم ألمظ وعبده الحامولي، وبدأت أول شرارة حب بينهما.

ذهب بليغ ليتقدم لخطبت وردة،رفضه والدها ولم يسمح له بالدخول حتى من باب المنزل، وقررت الأسرة أن تبعد ابنتها عن مصر، حتى لا تقابل بليغ مرة أخرى.

ومرت الأيام وتزوجت وردة من الضابط جمال قصري لعدة سنوات، وشاء القدر أن يجمع الثنائي مرة آخري إذ جمعتهم الصدفة يوم الاحتفال باستقلال الجزائر،وتجدد بينهم الحب مرة ، وطلبت الطلاق من زوجها.

وعلم بليغ بطلاق وردة وعادت إلى مصر، وحينما رأها بليغ، أمسك بالعود وكتب أغنيته الشهيرة العيون السود، التي وصفت قصة حبهما، وغنتها وردة عام 1972.

وتزوج بليغ من وردة، وتم الزواج في منزل الراقصة نجوى فؤاد، التي كانت تعقد قرانها في نفس الوقت، فطلب بليغ من وردة أن يتزوجها، فقبلت وتم الزواج بحضورالعديد من نجوم الفن، وقدم العندليب أغنية مبروك عليك، احتفالا بالعروسين.

كرس بليع حمدي كل ألحانه لها خلال 6 سنوات للنجمة وردة، ومن أهم ما غنت وردة لبليغ حمدي "العيون السود" و"خليك هنا" و"حنين" و"حكايتي مع الزمان" و"دندنة" و "مالو ولو سألوك" و"اسمعوني".

وخلال تلك الزيجه التي دامت لـ 6 سنوات تبين أن الفنانة وردة أجهضت نفسها مرتين، وفي النهاية حرم بليغ حمدي من تحقيق رغبته في أن يكون له أطفال.

وعقب حدوث الطلاق، أرسل بليغ لوردة من منفاه في فرنسا أغنية "بودعك" وعبر الهاتف أسمعها اللحن، وكانت مترددة في البداية في غناء هذة الأغنية، ولكنها قبلتها في النهاية.

ثالث قصة حب لـ بليغ حمدي مع ميادة الحناوي

فجرت الفنانة الجزائرية وردة قبل وفاتها قنبلة من العيار الثقيل، إذ صرحت أن الفنانة السورية "ميادة الحناوي" كانت سببًا في طلاقها من زوجها الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي، لرغبتها في أغنية "مش عوايدك" التي قدمها بليغ حمدي لميادة الحناوي.

ومن هنا بدأت علاقة بليغ حمدي مع المطربة ميادة الحناوي، وتزوجها بعد طلاقه من النجمة وردة الجزائرية.