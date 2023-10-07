الفراعنه يسيطرون على جوائز بطولة مصر الدولية للكروكية

سيطرت مصر على المراكز الأولى من بطولة مصر الدولية للكروكية في نسختها الثامنة عشر التي أقيمت على ملاعب الاتحاد في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وملاعب نادي الجزيرة الرياضي والصيد المصري خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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وفاز بالمركز الأول وكأس البطولة محمد طه وجاء أبطال العالم الشقيقين محمد نصر وأحمد نصر في المركزين الثاني والثالث، وحصد عمر فهمي المركز الرابع كما فاز الإنجليزي استون ويد بطل العالم تحت ٢١ عام ببطولة البليت.

وأشاد دكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالمستوى الفني العالي للبطولة هذا العام وذلك لمشاركة ٧ ابطال عالم بها لأول مرة منذ انشائها.

وشهدت بطولة مصر الدولية للكروكية هذا العام لأول مرة اقبالا من اللاعبين الأجانب المصنفين عالميا حيث سيشارك في بطولة هذا العام 34 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم كما يشارك من مصر 30 لاعب ولاعبة مصريين هم أوائل التصنيف المحلي للعبة في مسابقات الرجال و السيدات و الناشئين.

وشارك في البطولة هذا العام الأمريكي ماثيو إسيك الحاصل على بطولة العالم 2022 للجولف كروكيه والانجليزي أستون ويد بطل العالم للناشئين تحت 21 عام و شريف عبد الوهاب بطل بطولة أمريكا المفتوحة و براين لوزانو بطل بطولة المكسيك المفتوحة وأيضا أفضل 5 لاعبين من إنجلترا الأعلى تصنيفا في التصنيف الدولي.

وشارك في بطولة مصر الدولية هذا العام لأول مرة 64 لاعب ولاعبة يمثلون ٧ دول : مصر وإنجلترا وإسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والمكسيك.

ويحرص الاتحاد المصري للكروكية على إقامة بطولة مصر الدولية بشكل دوري كل عام ضمن سعيه الدائم لتوسيع قاعدة المشاركة و زيادة الاحتكاك باللاعبين الأجانب.

وقدم الاتحاد المصري للكروكية جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأربعة الأوائل في بطولة مصر الدولية للكروكية في نسختها الثامنة عشر.

كما سيقام لأول مرة علي هامش البطولة لقاء ودي بين المنتخب المصري للكروكيه و المنتخب الإنجليزي اليوم السبت وغدا الأحد و ذلك ضمن خطة الاتحاد المصري للكروكية لزيادة الاحتكاك الدولي و تبادل الخبرات مع المنتخبات القوية علي مستوي العالم.