عمومية العلاج الطبيعى تطرح الثقة فى النقيب ومجلسه

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعى عن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى أغسطس الماضى، حيث جدد أعضاء الجمعية العمومية الثقة فى نقيب العلاج الطبيعى الدكتور سامى سعد ومجلس النقابة واعتماد الميزانية والموازنة لعام 2021 وهو ما يؤكد ثقة الجمعية العمومية فى المجلس الحالى، كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانونى وزيادة المعاشات والإعانات الخاصة بالأعضاء وزيادة التوسع فى دائرة الخدمات العلاجية للوالدين والأبناء، كما وافقت الجمعية العمومية على تملك النقابة العامة لبعض مقرات التدريب لتدخل ضمن أصول النقابة.

كما وافقت الجمعية العمومية على إقامة مؤتمر للعلاج الطبيعى فى ديسمبر المقبل لتحدى الإعاقة ودعوة العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية للمشاركة فى المؤتمر.

وأكدت نقابة العلاج الطبيعى أهمية توزيع خريجى العلاج الطبيعى على كافة التخصصات الداخلية بالمستشفيات، منها أقسام العظام والأعصاب والأطفال والجراحات بأنواعها وأمراض المسنين، كما ندد أعضاء الجمعية العمومية بدخلاء المهنة مطالبين النقابة العامة للعلاج الطبيعى بمحاربة الدخلاء، خاصة خريجى كليات التربية الرياضية من أقسام العلوم الصحية الرياضية.

وأوضح قرار النقابة العلاج الطبيعى عدم قبول القيد أو الاعتراف بأى خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتباراً من عام 2023 وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة للحد من انتشار ظاهرة حصول أبنائنا المصريين على شهادات من الخارج ودراسة ووضع حلول جذرية مع المسئولين والتواصل والتعاون الوثيق على أعلى المستويات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع النقابات الطبية الأخرى التى تعانى نفس المعاناة.