النائب زكي عباس: بيان الاتحاد الأوروبي مرفوض لتدخله السافر في الشأن المصري

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن مصر، مرفوض لأنه بمثابة تدخل سافر وغير مقبول على الإطلاق في الشأن المصري.

ووصف عباس، في تصريحات صحفية له، هذا البيان بأنه تدخل سافر تجاه دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة الأمر الذي يخالف مواثيق الأمم المتحدة، حيث تضمن العديد من المغالطات والشائعات.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن بيان الاتحاد الأوروبي يتضمن أكاذيبا لا تمت للواقع المصري بصلة، كما أن توقيته الحالي ينم عن سوء نية تجاه الدولة المصرية، كما أنه يتضمن معلومات تخدم أعداء الدولة.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن قرار البيان الأوروبي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول ولم تبدأ أي ملاحظة على الإجراءات ولا على عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين.