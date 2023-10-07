أسعار السمك.... حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية المصرية، وسجل سعر السمك البلطي مزارع نحو 80 جنيهًا، بينما سجت أسعار الجمبري الكبير نحو 410 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السمك صباح اليوم السبت للمستهلك

الاسماك

بلطي مزارع 80 جنيها

بوري 110 جنيها

طوبار 120 جنيها

دنيس 160 جنيه

قاروص 180 جنيها

سالمون 420 جنيهات

بربوني 110 جنيها

مكرونة سويسي 105 جنيهات

ماكريل بحري 88 جنيها

سيلفر 55 جنيها

سبيط 300 جنيها

جمبري وسط 300 جنيها

جمبري كبير 410 جنيها

جمبري جامبو 430 جنيها

كاليماري بلدي 110 جنيها

شعور 35 جنيها

جمبري صغير 270 جنيهات

كابوريا ذكور 105 جنيها

كابوريا نتي 130 جنيها

بلطي بلدي 80 جنيها

بلطي صغير 70 جنيها

كابوريا كبيرة 190 جنيها