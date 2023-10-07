أسعار السمك صباح اليوم السبت للمستهلك
أسعار السمك.... حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية المصرية، وسجل سعر السمك البلطي مزارع نحو 80 جنيهًا، بينما سجت أسعار الجمبري الكبير نحو 410 جنيهًا.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار السمك صباح اليوم السبت للمستهلك
بلطي مزارع 80 جنيها
بوري 110 جنيها
طوبار 120 جنيها
دنيس 160 جنيه
قاروص 180 جنيها
سالمون 420 جنيهات
بربوني 110 جنيها
مكرونة سويسي 105 جنيهات
ماكريل بحري 88 جنيها
سيلفر 55 جنيها
سبيط 300 جنيها
جمبري وسط 300 جنيها
جمبري كبير 410 جنيها
جمبري جامبو 430 جنيها
كاليماري بلدي 110 جنيها
شعور 35 جنيها
جمبري صغير 270 جنيهات
كابوريا ذكور 105 جنيها
كابوريا نتي 130 جنيها
بلطي بلدي 80 جنيها
بلطي صغير 70 جنيها
كابوريا كبيرة 190 جنيها