مياة أسيوط: بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استكمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه الهلالي، ثم التأكيد على تشغيلها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة بمدينة أسيوط والتي تساهم في القضاء على مشكلة عدم توصيل المياه للأدوار العليا، وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل وسد العجز في محافظة أسيوط .

كما باشر الشرقاوي عمليات الغسيل للمروقات والتعقيم لمكونات المحطة وتشغيل الطلمبات على النحو الأمثل وأشاد والتأكد من جودة المياه المنتجة استعدادا للضخ بشكل نهائي.

كما تفقد المعمل ومتابعة العينات والتي تم تحسينها مع الغسيل ، مؤكدا أن هدف الشركة توصيل كوب ماء نظيف لكل مواطن.

واكد «الشرقاوي» أن إتمام تلك المشروعات في إطار خطة الدولة لتوفير مياه نظيفة للمواطنين، ومشيرا أن مثل هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق مزيد من الجهد المبذول لدفع منظومة العمل الفعلية والتي تسعى لتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت ممكن، كمردود إيجابي سيعود بالنفع على المواطنين.

جدير بالذكر تم رفع كفاءتة المحطة من ٢٠٠ لتر/ ثانية إلى طاقة ٦٠٠ لتر / ثانية والكائنة بشرق مدينة أسيوط لتخدم المدينة بالكامل.

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي

مياة اسيوط.. بشري للأهالي بدء التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي تمهيدا للضخ النهائي