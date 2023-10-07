موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد اليوم والقناة الناقلة

يستضيف فريق مانسشتر يونايتد اليوم السبت، نظيره فريق برينتفورد، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريمير ليج.

موقف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمر فريق مانشستر يونايتد بأسوء أيامه في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تلقى 3 هزائم متتالية على ملعب أولد ترافورد في الأسبوعين الأخيرين أخرها كانت أمام جالتا سراي الأسبوع الماضي، ويحتل في الدوري الإنجليزي المركز العاشرة بـ 9 نقاط من 7 مباريات، أما برينتفورد اللندني فيأتي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.