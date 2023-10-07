موعد مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر مباراة أمام نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم ، فى اللقاء الذى يجمعهما باستاد جهاز الرياضة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.



موعد مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

ويخوض مودرن فيوتشر مواجهة أمام نظيره طلائع الجيش، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم ، باستاد جهاز الرياضة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

وتذاع مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري.

ويدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، والتعادل أمام إنبي، فيما يحتل المركز الرابع فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الأخر، يخوض فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر المباراة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول جولتين على فاركو والداخلية، بينما يتواجد في المركز الأول في ترتيب جدول الدورى برصيد 6 نقاط.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق طلائع الجيش، السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الفريق قد حصل على راحة سلبية ٢٤ ساعة، أمس الإثنين، عقب تحقيق الفوز على سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف لهدف، بإياب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، ليتأهل لدور المجموعات من البطولة.

وحصد مودرن فيوتشر ٦ نقاط بالدوري بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على فريقي فاركو والداخلية.