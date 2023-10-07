السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

قام اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.

وتعقد الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والاجنبية .