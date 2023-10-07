شباب الوادي الجديد تنظم رحلة لـ60 طليع إلى الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، التي تمثلها إدارة تنمية النشئ، بالتعاون مع 60 طليع وطليعة، رحلة إلى مدينة الشباب بابي قير في الإسكندرية.

وشار بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد بان هذا البرنامج ياتي في إطار الإدارة المركزية لتنمية النشئ في وزارة الشباب والرياضة، ويشمل برامج وأنشطة رياضية وترفيهية وزيارات سياحية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات. يهدف البرنامج إلى تعريف الطلائع ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلوماتهم وزرع روح الانتماء لديهم وخلق البهجة والسعادة والمرح.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

واكد عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد من خلال هذا البرنامج، يتم تعزيز القيم الرياضية والثقافية والاجتماعية بين الشباب، وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني وتطوير مهاراتهم الرياضية.

واضاف بهاء شوقي بان تم تنظيم الرحلة بشكل متقن واحترافي، حيث تم توفير حافلات مجهزة تنقل الطلائع من مدينتهم إلى مدينة الشباب بابي قير. وفور وصولهم، تم استقبالهم بحفاوة وتنظيم فعاليات الترحيب والتعارف لتخلق جواً مرحاً وممتعاً للجميع.

واوضح مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد بان البرامج والأنشطة الرياضية تضمنت مجموعة متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية التي تهدف إلى تنمية مهارات الفريق والتعاون بين الأطفال. كما تم تنظيم ورش عمل تعليمية لتعلم مهارات جديدة في الرياضة. وفي المساء، تم تنظيم عروض ترفيهية ممتعة لإضفاء البهجة والسعادة للطلائع.

بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، تم تنظيم زيارات سياحية للطلائع لاكتشاف المعالم السياحية والثقافية في مدينة الإسكندرية. قاموا بزيارة المتاحف والمعابد القديمة واستكشاف شواطئ البحر المتوسط. كما تم تنظيم جولات سياحية داخل المدينة لزيارة الأماكن الشهيرة.

تجاوزت الرحلة توقعات الطلائع، حيث استمتعوا بأوقات ممتعة وحصدوا ذكريات جميلة. قدمت هذه الرحلة لهم فرصة للتعارف والتواصل وتبادل الخبرات بين الأطفال من مناطق مختلفة. كما ساهمت في زرع روح الفرح والمرح لديهم وتعزيز الانتماء لبلدهم.

إن إقامة مثل هذه البرامج والرحلات الرياضية هامة جداً لتعزيز التضامن والتعاون بين الشباب وتعزيز الثقة بالنفس والانتماء للوطن. يجب أن تستمر هذه الفعاليات والأنشطة كجزء أساسي من التربية والتعليم، لأنها تساهم في نمو الشباب وتطويرهم بشكل شامل.

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" نظمت رحلة لـ 60 طليع وطليعة إلى بالإسكندرية

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" نظمت رحلة لـ 60 طليع وطليعة إلى بالإسكندرية

"الشباب والرياضة بالوادي الجديد" نظمت رحلة لـ 60 طليع وطليعة إلى بالإسكندرية