أبرز المعلومات عن معرض الصقور والصيد السعودي 2023

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023م، تستمر عمليات البحث عليه بالتزامن مع استمرار فعالياته لليوم الثاني في نسخته الخامسة.

وتصدر معرض الصقور والصيد السعودي 2023، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023؛ الذي يقيمه نادي الصقور السعودي على مدى 10 أيام بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، انطلق أمس الخميس الموافق 5 أكتوبر.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية وتصريحات المتحدث الرسمي للنادي وليد الطويل نستعرض ابرز المعلومات عن معرض الصقور والصيد السعودي :

المعرض يواصل دوره الحيوي والمهم في تعزيز هواية الصقارة والهوايات المرتبطة بها مثل التخييم والرحلات والصيد، وإحياء إرث سعودي عريق.

يؤكد العلاقة المتينة بين الإنسان والصقر الذي كان رفيقه في الحل والترحال، و يساعده في إيجاد قوت يومه، لتتحول هذه العلاقة إلى هواية مستدامة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، التي تستهدف تطوير الهوية الوطنية الراسخة للمملكة.

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يأتي تتويجًا لعلاقة الصقر بالانسان العلاقة الراسخة، ويقدم في كل عام تطويرًا جديدًا، يستحق من خلاله لقب أكبر معرض من نوعه في العالم.

شهدت فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الخامسة استحداث فعاليات وأجنحة تركز على تعزيز هواية الصقارة، وتسليط الضوء على الهوايات المرتبطة بها، من خلال أكثر من 20 جناحًا منها:

جناح لعرض وبيع أسلحة الصيد النارية والهوائية أول منصة في المملكة لبيع الأسلحة والذخائر. جناح لبيع عدد وأدوات الرحلات البرية والبحرية والتخييم. جناح للسيارات المعدلة والدراجات النارية والهوائية. جناح لـ(صقار المستقبل) المخصص للأطفال، ومتحف (شلايل) الرقمي؛ الذي يصحب زواره في رحلة تعليمية غامرة في عالم الصقور.

يضم المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، من ضمنها إطلاق مساحة للشعر العربي، تستهدف محبي نظم الشعر والقوافي، التي تتمحور حول الصيد والتراث العربي الأصيل.

وفر المعرض هذا العام أكثر من 18 فعالية مصاحبة، تشمل رحلات الصيد الافتراضية عبر تقنية الواقع الافتراضي في صحراء المملكة، والتقاط الصور رفقة الصقور، وجداريات فنية تتمحور حول الصيد وهواية الصقارة، وعروضًا فلكلورية حية للترحيب بالزوار، إلى جانب عروض الليزر والألعاب النارية، وفعالية طريق النجوم؛ التي تنقل الزوار عبر الصحراء بالاعتماد على النجوم كما كان يفعل أهل البادية القدامى.

موعد معرض الصقور

ومن المقرر إقامة مؤتمر دولي مصاحب للمعرض تحت شعار "معًا.. لاستدامة الصقور" يومي الأحد والاثنين القادمين (8 – 9 أكتوبر) يهدف لدعم جهود حماية الصقور واستدامة هواية الصقارة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار عبر منصة المؤتمر الذي يركز على مجالات الاستثمار والاستدامة البيئية للمحافظة على الصقور تراثًا أصيلًا غير مادي للمملكة والعالم.

مواعيد معرض الصقور والصيد السعودي

ويستقبل المعرض زواره يوميًا خلال الساعات (4 – 11 مساءً)، ودخول الأجنحة بشكل مجاني.