رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن شروط عملية قبول الأعضاء الجُدد

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورسولا فون دير لاين"، أن جميع القرارات المتعلقة بقبول دول جديدة في الاتحاد الأوروبي سيتم اتخاذها فقط بناء على مزاياها، ولن تكون هناك تنازلات، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة المجتمع غير الرسمية المنعقدة في غرناطة أن "عملية قبول الأعضاء الجدد ستتم بناء على استحقاقهم فقط، ولن تكون هناك أي تنازلات".

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم في أوائل نوفمبر تقريرا مفصلا عن درجة جاهزية كل دولة مرشحة للانضمام، وسيتم النظر فيه خلال القمة المقررة في ديسمبر”.

المفوضية الأوروبية تُعلن البدء في إعداد إصلاحات لتوسيع جديد للاتحاد الأوروبي

تعتبر "المفوضية الأوروبية"، التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ضرورة جيوسياسية وأنها بدأت في إعداد الإصلاحات اللازمة لذلك، حسبما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مساء الأربعاء.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ليس مجرد دعوة للتاريخ، بل إنه ضرورة جيوسياسية. علينا أن نضع رؤية لتوسيعنا الناجح، ولذلك أطلقت المفوضية الأوروبية مراجعة ما قبل قبول الأعضاء الجدد لعدد من سياسات الاتحاد الأوروبي للتحديد كيف ستعمل مؤسساتنا وميزانيتنا وضماناتنا الأمنية (بعد توسيع الاتحاد الأوروبي)".

العلاقات بين المفوضية الأوروبية ولاتفيا:

وذكرت أن دعم ميزانية أوكرانيا لا يزال واحدًا من المسائل المركزية في العلاقات بين المفوضية الأوروبية ولاتفيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تنوي حشد دعم ريغا لخطتها "لتخصيص مساعدة في الميزانية بمبلغ يصل إلى 50 مليار يورو حتى عام 2027 لكييف".