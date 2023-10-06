موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية ومثيرة تجمع آرسنال بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ومن المتوقع أن تشهد المباراة قوة وحماس على غرار مباريات الفريقان خلال الفترة الأخيرة، والتي تشهد قوة كبيرة.

ويبحث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المقبلة، بعد الخسارة الوحيدة التي تلقاها الفريف من وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد خلال الجولة الماضية.

فيما يرغب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز في الفوز على السيتزين، من أجل الاقتراب أكثر والمنافسة على اللقب بعد خسارته خلال النسخة الماضية في آخر الجولات لصالح المان سيتي.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي



تنطلق مواجهة آرسنال أمام مانشستر سيتي في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد معقل الجانرز.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي

تُنقل موقعة آرسنال أمام مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة مواسم سابقة.



ترتيب آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحل آرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب المركز الثاني، لكن الأهداف المسجلة تصب في مصلحة السبيرز.