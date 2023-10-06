يلا كورة الأسطورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي يلا شوت بث مباشر اليوم الجمعة

يلا كورة الأسطورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي يلا شوت بث مباشر اليوم الجمعة، عشاق ومحبي الدوري السعودي في جميع أنحاء الوطن العربي يترقبون اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين “اتحاد جدة” و “الأهلي” في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لعام 2023-2024، هذ وقد تلقت جماهير الاتحاد نبأ هام قبل مباراة اليوم، وذلك بعد عودة الفرنسي “كريم بنزيما” للمشاركة في تدريبات الاتحاد بعد غياب دام لأربع مباريات بسبب الإصابة، وهناك توقعات بمشاركة النجم الفرنسي في مباراة اليوم أمام الأهلي، هذا ومع اقتراب موعد المباراة يتسائل عشاق الفريقين عن القنوات التي ستنقل هذه اللقاء المرتقب.

ويترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل حيث تجمع بين الاتحاد ضد الاهلي ، ويستعد فريق الاتحاد لي هذه المباراة بكل قوة و تركيز عالي من اخل الفوز با المباراة واقتناص النقاط الكامله ، بينما يدخل ايضا الاهلي المباراة بكل قوة وحماس عالي من اجل الفوز بالمباراة.

وتقام مباراة الاتحاد والأهلي في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر شبكة SSC السعودية، الناقل الحصري للبطولة.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث ببطولة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز السابع بـ 19 نقطة، في سياق متصل، كشف محمد عبد الشافي، نجم نادي الزمالك، عن توقعاته لمباراة الاتحاد الوأهلي.

تم تصنيف النادي الاهلي السعودي ويأتي بالمرتبة السادسة بين النوادي في السعودية للدوري روشن، وحصل على عدد نقاط يبلغ 16 نقطة ليكون الفارق بينه وبين الفريق الذي أمامه في المباراة القادمة هو اتحاد جدة وفاز عليه مقابل 3 نقاط فقط.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

هذا أيضا ورد بعد تعادل الفريق بشكل سلبي بالمباراة الاخيرة امام نظيره للاتفاق وهذا ضمن مباريات ثامن جولة بدوري روشن المملكة، وتعتبر المباراة القادمة هي المباراة الملحمية الهامة للفريق ولا يفصل بينه وبين أول مرتبة بالدوري ألا عدد نقاط بسيط.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

قرر الاتحاد السعودي إقامة مباراة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023 على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير للغاية لمتابعة المباراة من المدرجات، وذلك بعد أن أعلن الموقع الرسمي لنادي الاتحاد نفاذ جميع تذاكر المباراة.

ما هى القنوات الناقلة للمباراة ؟

من المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي عبر قناتي:

SSC1 SD

SSC1 HD

حيث تعتبر قنوات ssc الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي داخل المملكة العربية السعودية.