أنشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

شهدت محافظة أسيوط الحفل الختامي لأنشطة الطفل الصيفية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية للطفل من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمروبسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

شهد قصر ثقافة اسيوط برئاسة الأستاذة صفاء حمدان الحفل الختامي السنوى لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط برئاسة طارق الناظر رئيس مجلس إدارة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط وبإشراف عبد الغني ابورحاب المدير التنفيذي للجمعية

حضر الحفل محمد بشير مدير المكتب الفني لمحافظة أسيوط نائباً عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه ضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط وعضومجلس إدارة الجمعية والأديب المسرحي نعيم الاسيوطي عضومجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وأمين عام الجمعية والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط وعضومجلس الإدارة للجمعية والمعتصم بالله الاسيوطي بمديرية الصحة بأسيوط وعضوالمجلس القومي للمرأة والدكتور محسن حفني والشاعر الدكتور سيد عبد الرازق والفنان المخرج خالد ابوضيف امين الصندوق لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط والمخرج الفنان محمد جمعه عضومجلس إدارة الجمعية والدكتور جمال عبدالناصر مدير قصر ثقافة احمد بهاء الدين المتخصص والاعلامي طلعت خير الدين والاعلامي عيد شافع وسهير القلاوي ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومثقفي وإعلامي محافظة أسيوط

بدأت فعاليات الإحتفالية بتفقد المعرض الفني نتاج ورش الفنون التشكيلية للطفل للمدربين الفنان بهاء الدين عبدالخالق والفنانة نشوى احمد علي سيد والفنانة سارة عابدين وذلك بساحة القصر بإشراف الفنان محسن محمد والفنان محمود ممدوح

أشاد ضياء مكاوى بالأعمال الفنية للأطفال موجهاً بأهمية ورش الفن التشكيلي للطفل والاهتمام بالمواهب الفنية الشابة وأن الثقافة تحتضن كافة المواهب في كل المجالات بينما وجه محمد بشير الشكر والتقدير لكل المتميزين المشاركين في معرض نتاج ورش الفنون التشكيلية من الأطفال الموهوبين والمبدعين قائلاً إنه من الفخر والاعتزاز أن تتلألأ في سماء الثقافة مثل تلك المواهب الشابة

وعلي مسرح قصر ثقافة أسيوط بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني من تقديم المخرج المسرحي احمد الشريف أعقبها آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة ترحيبية للدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية وعضومجلس إدارة الجمعية والذي استهلها بالوقوف وجميع الحضور دقيقه حداد على روح الأديب الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأسبق قائلاً أن الجمعية فقدت رمز من رموز الابداع وايقونة النجاح متمثلة في الأديب الراحل سعد عبد الرحمن الإنسان والقائد

كما قدم نبذة مختصرة عن تاريخ الجميعة منذ أن نشأت وما قدمت من إبداع خلال السنوات الماضية مؤكداً أنها لا تزال تبذل جهوداً كبيرة لاثراء المحتوي الثقافي والفكري وبناء العقول والهوية والشخصية المصرية وتنمية الروح والقيم الوطنية لدى أبنائنا من النشء والشباب

من الجدير بالذكر أن النشاط الصيفي تضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي اهتمت بالأطفال بإقامة ورش الفنون التشكيلية باشراف الفنان بهاء الدين عبد الخالق والفنانة نشوى احمد علي والفنانة سارة عابدين وتحفيظ القرآن الكريم باشراف حازم هاشم وكذا الأنشطة الخاصة بالشباب والفتيات بإقامة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد وباشراف الاستاذة امال عبد النبي وورش تعليم اللغة الإنجليزية للكبار مرفت بخيت والأطفال هند الحفناوى وورش مسرح الطفل للفنان خالد ابوضيف والفنان محمد عثمان وورش الموسيقي والتدريب على الآلات الموسيقية للفنان حسن صالح بجانب ورش البرمجة والحاسب الآلي ماريا فلتس وفي مجال الخط العربي ايمان حسن وهبه

وقد اضفي الحفل البهجة على الأطفال من خلال تقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية منها " قمر سيدنا النبي " لأطفال الجمعية دينا عصام وأحمد عصام أعقبها فيلم وثائقي عن أنشطة وفعاليات الجمعية علي مدار الموسم الصيفي تلاها العرض المسرحي " حواديت وحكايات " نتاج ورش المسرح للطفل تدريب المخرج والفنان محمد عثمان ومن رؤية وإخراج الفنان خالد ابوضيف والعرض مستوحي من الأقوال المأثورة والحواديت والتي قدمها مجموعة من الاطفال الموهوبين في مجال التمثيل والتي نالت إعجاب الجمهور

بينما قدم فريق كورال الاطفال لقصر ثقافة احمد بهاء الدين المتخصص بقيادة المايسترونصر الدين أحمد وباشراف الدكتور جمال عبد الناصر مدير القصر حيث تغنت الفرقة بالعديد من الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الجمهور

واختتمت فعاليات الحفل باهداء دروع التكريم إلي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تسلمه عنه محمد بشير وعبدالغني ابورحاب المدير التنفيذي للجمعية والكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي وضياء مكاوي مدير عام الثقافة باسيوط والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط

كما تم تكريم المدربين لكافة أنشطة القصر والموهوبين من الأطفال علي مسرح قصر ثقافة أسيوط كما تم تكريم القائمين على الأنشطة علي مدار الموسم الصيفي والمشاركين في إنجاح الحفل منهم مصطفي يونس مدير تكنولوجيا المعلومات بفرع ثقافة أسيوط ودينا عماد القمص مسئول تكنولوجيا المعلومات بالقصر وسيد عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بالفرع وعمروعبدالمحسن مدير الفرق الفنية ومحسن عبدالمحسن مسئول الفنون التشكيلية بالقصر ورشا العطيفي رئيس قسم الاعلام والتدريب بالفرع ووليد راشد عضومجلس إدارة الجمعية والفنان حمدي قطب والفنان عصام عبد النبي مشرفي مسرح قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط

انشطة فنية وثقافية في الحفل الختامي لأنشطة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط