بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي يلا شوت al-sueudiu alahli vs al ittihad في الدوري السعودي للمحترفين
بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي يلا شوت al-sueudiu alahli vs al ittihad في الدوري السعودي للمحترفين
بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي يلا شوت al-sueudiu alahli vs al ittihad في الدوري السعودي للمحترفين، يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة نسخة جديدة من ديربي جدة، يجمع بين الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2024.
فيما سيحاول الأهلى الفوز على جاره فى ديربى جدة للاقتحام المربع الذهبى ومنافسة الأربعة الكبار على لقب المسابقة المحلية.
والتقى "العميد" و"الراقى"، منذ بداية الدورى السعودى للمحترفين، موسم 2008- 09، في 28 مباراة، وفاز الأهلي 11 مرة، بينما انتصر الاتحاد في 9 مباريات، فيما انتهت 8 لقاءات بالتعادل بين الكبيرين.
وتاريخيًا التقى ثنائي جدة في الدوري السعودي الممتاز منذ نشأته، خلال 94 مواجهة، بعدد 33 انتصارًا للنمور، و30 تفوقًا للأهلي، فيما حسم التعادل 31 مباراة، وأحرز الاتحاد 135 هدفًا، واهتزت شباكه 129 مرة.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أنه للمرة الأولى تصعد القيمة السوقية للفريقين بأكثر من ثلاثة أضعافها، إذ وصلت إلى 400 مليون يورو، بسبب استقطابات النجوم العالميين الصيف الماضي، بعدما كانت 70 مليونًا فى آخر ديربي جمع الطرفين موسم 2021ـ2022.
يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
وأكد تقرير الرياضية أيضا أن هذا الديربي هو الـ 29 بين الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين، يتفوّق الأهلي بـ 11 انتصارًا مقابل 9 للاتحاد، وتعادلا في 8 مواجهات.
ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟
يمكن متابعة مباراة الاتحاد والأهلي عبر القنوات المفتوحة فقط إذا كنت داخل السعودية.
ستنقل قناة SSC1 SD مباراة ديربي مدينة جدة مجانًا، ولكن بتقنية صورة عادية ومن دون استوديو تحليلي أو تغطية حية للقاء.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟
ولمتابعة مباراة الاتحاد والأهلي خارج السعودية بتقنية صورة HD، فإنه ينبغي الاشتراك لمتابعة ديربي جدة.
المباراة ستكون مذاعة عبر قناة SSC1 HD المشفرة، وتشهد تغطية كبيرة لها قبل وبعد اللقاء، ولكن تستلزم اشتراكًا خاصًا وجهاز استقبال GOBX لفك التشفير.
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