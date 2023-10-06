رابط مباشر URL | مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

رابط مباشر URL | مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، سلطت صحف السعودية الضوء على ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من الدورى السعودى للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، أما الأهلي فيأتي سابعًا بواقع 16 نقطة، أي أن فوز الأخير يجعله يتساوى مع العميد في النقاط.

تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا للمدرب الألماني ماتياس يايسله وكتيبته، على اعتبار أنها فشلت في الاختبارات الكبرى حتى الآن، بعد الهزيمة من النصر والتعادل مع الاتفاق

أما الاتحاد، فيدرك جيدًا أن أي تعثر آخر سيعني اتساع الفارق مع الهلال على الأغلب، وهو أمر لا يريده المدرب البرتغالي نونو سانتو في سبيل الحفاظ على درع الدوري السعودي.

ويقام ديربى جدة فى تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة، وذلك بعد غياب دام لموسم كامل، بسبب هبوط الفريق الأهلاوى عن دورى الدرجة الأولى في الموسم السابق.

ويحتل نادى الاتحاد المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى السعودى، برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الصدارة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.

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فيما يتواجد نادى الأهلى فى المركز السادس بالترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين فقط، عن المربع الذهبى والنصر صاحب المركز الرابع.

معلق مباراة الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين السعودي

سيتولى المعلقين الرياضيين عبد العزيز الزيد، فهد العتيبي ورؤوف الخليف مهمة التعليق الصوتي على ديربي جدة بيت الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين السعودي.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 16 نقطة.