تونس تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.. مسؤول يكشف التفاصيل

صرح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي"، بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في "تونس" تُهدد استقلال القرار الوطني، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال الطبوبي خلال كلمته لدى افتتاح المؤتمر السادس لنقابة للصحفيين، إن تونس تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية عمقت معاناة المواطنين في ظل تعطل الحوار الاجتماعي والسياسي الذي لن يزيد البلاد إلا تمزقا وانقساما.

ورأى أمين عام اتحاد الشغل أن هذه الأزمة تضع استقلال القرار الوطني في خطر من قبل قوى أجنبية، مطالبا بحوار شامل منفتح على القوى الديمقراطية لتكوين إرادة جماعية وتوافق حقيقي لتقاسم التضحيات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد شدد بوقت سابق على أن تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج، مشيرا إلى أن تونس ستعول على نفسها في دعم ميزانيتها دون أي تنازل عن ذرة واحدة من سيادة البلاد.

وجاء ذلك، عقب نفي وزارة الخارجية التونسية ما تم تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي مبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية، في سياق معالجة أزمة الهجرة، مؤكدة أن السلطات لم تبد أي موافقة على صرف هذا المبلغ.

إيطاليا تُحدد موعد صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لـ "تونس"

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ميلوني"، صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لـ "تونس" الأسبوع المُقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، مساء الجمعة.

وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة فاليتا، حيث تشارك في أعمال "يوروميد 9": "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.. إنها إشارة ملموسة".

كما شددت رئيسة الوزراء الإيطالية على الحاجة إلى استئناف الشراكة مع تونس التي "تعطي إشارات مريحة"، مشيرة إلى "إنه نموذج يجب استخدامه بشكل عام مع دول شمال إفريقيا".

وأعلنت الرئاسة التونسية، في شهر يوليو الماضي، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وثمن الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم شهر يوليو الماضي، مجهودات الطرف الإيطالي من أجل عقد مؤتمر في روما بشأن مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا أن "الحل الوحيد للوضع غير الانساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعيا وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج".