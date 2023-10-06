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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مكتبة المنفلوطي تحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

مكتبة المنفلوطي تحتفي
مكتبة المنفلوطي تحتفي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

في إطار الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.
 

 نظمت مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز مكرم الله محاضرة تثقيفية بعنوان "الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيد" بمقر مدرسة التمريض بمنفلوط.
 

حاضرها محمد عبدالوهاب الشوربجي، رئيس مجلس الإدارة لجمعية الشبان المسلمين والذي تناول حديثه عن التخطيط البارع لهذه الحرب المجيدة وكيفية اختيار الوقت المناسب والساعة المناسبة لبدء الحرب وعن خط بارليف الحصين وصعوبة اختراق هذا الخط المنيع واستطاعة الجيش اختراقه وتخطيه وتحمله المصاعب في هذه الحرب وعن بعض التنظيمات التي عاصرت هذه الحرب المجيدة.

مكتبة المنفلوطي تحتفي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد
مكتبة المنفلوطي تحتفي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد
مكتبة المنفلوطي تحتفي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد
مكتبة المنفلوطي تحتفي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد
الجريدة الورقية