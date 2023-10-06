"أكتوبر علامة فارقة في تاريخ مصر".. ثقافة أبنوب تحتفل بنصر 1973

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد من خلال إقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبدالرؤوف بالتعاون مع إدارة ابنوب التعليمية برئاسة الدكتور أحمد حسانين بحر محاضرة تثقيفية بعنوان " نصر أكتوبر علامة فارقة في التاريخ المصري " وذلك بمدرسة الزهراء الاعدادية بنات برئاسة أسامة بكري

والتي تحدث فيها مصطفى يوسف معلم التاريخ عن نصر أكتوبر 1973 وكيف أن مصر تخطت الهزيمة في عام 67 بالتخطيط الجيد وتسليح الجيش واعداد الجنود واعداد خطة خداع حتى لايفطن العدو لتلك التجهيزات ، وتحديد موعد دقيق للحرب لخدمة الخطة الموضوعة ثم تحدث عن يوم العبور وشجاعة الجند المصري لعبور خط بارليف وأضاف بأن الاستعداد الجيد لأي أمر والتوفيق يؤدي الى النجاح وان استرداد الارض تطلب جهد مضاعف وتفكير دائم ، وشجاعة منقطعة النظير

ثقافة ابنوب تحتفل بنصر أكتوبر وتناقش "اكتوبر علامة فارقة في تاريخ مصر"