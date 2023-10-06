ثقافة الأنصار بأسيوط تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

في إطار إحتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بذكرى نصر أكتوبر العظيم من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

حيث نظمت مكتبة الأنصار الثقافية برئاسة حمادة عبدالقادر محاضرة تثقيفية بعنوان " نصر أكتوبر المجيد" بمقر مدرسة الأنصار الابتدائية.

حاضرها حسام الدين عاطف والذي تناول الحديث حول حرب أكتوبر المجيدة فهي قصة تحول من هزيمة الي نصر عظيم وقوة وارادة الجندي المصري في تحقيق النصر وتحطيم خط بارليف وكيفية استرداد سيناء لمصرنا الحبيبة والفترة التي عاشتها مصر قبل الحرب وما بعد الحرب.

ثقافة الأنصار باسيوط تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم

ثقافة الأنصار باسيوط تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم