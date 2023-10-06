تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

حيث قدم بيت ثقافة مير برئاسة حسام الدين الغرياني محاضرة تثقيفية بعنوان "الديموقراطية والبرلمان" بمقر البيت.

حاضرها نادر شفيق مستعرض المعنى اللفظي لكلمة الديموقراطية والتي تعود إلى كلمة يونانية من قسمين ديموس قراطس وهي تعني حكم الشعب مارا في حديثه بمراحل التطور التاريخي حتى وقتنا الحالي.

كما قدم رؤية جوهرية حول أنواع البرلمانات موضحاً الفرق بين الدول التي يجب أن تكون ذات غرفتين وذلك لتداخل القوانين واختلافها في الدول.

ثقافة مير تناقش الديموقراطية والبرلمان

ثقافة مير تناقش الديموقراطية والبرلمان