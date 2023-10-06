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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عصام السقا يشارك في "يحيى وكنوز" الجزء الثالث .. رمضان 2024

عصام السقا
عصام السقا

شارك الفنان عصام السقا، جمهوره ومتابعيه صورًا من كواليس الجزء الثالث من “يحيى وكنوز”، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 على شاشة DMC.

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وظهر عصام السقا في الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أثناء تأدية الأداء الصوتي لشخصيته في “يحيى وكنوز” الجزء الثالث.

عصام السقر

ويتناول المسلسل كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

يحيى وكنوز

يحيى وكنوز

وكان ضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.

عصام السقا

أما الجزي الثاني، دارت أحداثه الموسم الثاني في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

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