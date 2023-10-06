احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. "ثقافة موشا" تعقد ورشة فنية للأطفال

استقبلت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبداللاه مجموعة من الأطفال في ورشة فنية للأطفال واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بذكرى نصر أكتوبر المجيد من خلال إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

كانت ورشة الرسم التي قدمتها الفنانة نسرين شوقي حنا في مكتبة آل عابدين بموشا فرصة رائعة للأطفال لاكتشاف مواهبهم الفنية وتطوير مهاراتهم. قدمت الورشة شرحًا مفصلاً عن مبادئ الرسم البسيطة وتقنيات التلوين، مما مكن الأطفال من اكتشاف إمكاناتهم الفنية وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.

تم استقبال المجموعة من الأطفال بحفاوة في مكتبة آل عابدين بموشا وتم توفير جميع المواد الفنية اللازمة للورشة. انخرط الأطفال بشغف في الورشة وعبروا عن إبداعهم وابتكارهم من خلال رسومهم الملونة والمبهجة.

قامت الفنانة نسرين بمساعدة الأطفال في تنمية مهاراتهم وإرشادهم بخطوات الرسم بطريقة سلسة ومبسطة. تمكنت من تحفيز الأطفال على التجربة والابتكار وتعليمهم كيفية استخدام الألوان والظلال لإعطاء لوحاتهم تأثيرًا ثلاثي الأبعاد.

ليس فقط قدمت هذه الورشة فرصة للأطفال للتعبير الإبداعي، بل أيضًا تم تكريم عدد من الموهوبين في مجال الرسم بجوائز رمزية. كان هذا التكريم احتفالًا بالذكرى السنوية لنصر أكتوبر المجيد، وكانت الجوائز رمزًا للتقدير والتشجيع لهؤلاء الموهوبين الشباب.

يشكل تنظيم ورش مثل هذه في المكتبات فرصة قيمة للأطفال لاكتشاف مهاراتهم الفنية وتطويرها، بالإضافة إلى تنمية الحس الإبداعي والتعبير عن الذات. تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز اهتمام الأطفال بالقراءة والمكتبات، وتوفير بيئة تعليمية ملهمة تقوم على التفاعل والتعلم النشط.

تعكس مكتبة آل عابدين بموشا من خلال تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية التزامها بدعم التعلم الشامل وتوفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال. ونحن نتطلع إلى المزيد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية المستقبلية في هذه المكتبة لمساعدة الأطفال على استكشاف مهاراتهم وتعزيز اهتمامهم بالثقافة والفنون.

ثقافة موشا تعقد ورشة فنية للأطفال احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد