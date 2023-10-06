ثقافة أبوتيج بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للسياحة

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

نظم قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علي بيوض محاضرة تثقيفية بعنوان "السياحة الداخلية وأهميتها" وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بصدد تنشيط السياحة بحضور دكتور صفوت أديب أخصائي الأنف والآذن والحنجرة وشريف عوض أخصائي العلاقات العامة بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة بأسيوط وممتاز إبراهيم، مدير مكتب رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بأسيوط، ومريم عزت، رئيس قسم السياحة والآثار بإحدى الصحف.

حاضرها الدكتور سمير عبدالتواب رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بأسيوط.

والذي ناقش أهمية الوعي لدى المواطنين بالسياحة وخصائصها بصدد تنشيط السياحة خاصة السياحة الداخلية لمعرفة مدى تأثير المناطق السياحية علي ترسيخ المواطنة وروح الانتماء للوطن.

ثقافة أبوتيج تحتفل باليوم العالمي للسياحة وتناقش السياحة الداخلية وأهميتها

ثقافة أبوتيج تحتفل باليوم العالمي للسياحة وتناقش السياحة الداخلية وأهميتها